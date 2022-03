POL-BOR: Ahaus - Auch E-Roller-Fahrende benötigen gegebenenfalls einen Führerschein

Rhede (ots) - Unbekannte sind in Rhede gewaltsam in einen Kellerraum eingedrungen. Das Geschehen spielte sich in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohnhaus an der Büssingstraße ab. Ob der oder die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: ...

