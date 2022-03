POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stößt mit Pedelecfahrerin zusammen

Bocholt (ots) - Einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen ist am Dienstag in Bocholt die Kundin eines Verbrauchermarktes. Die Frau hatte sich in einem Geschäft an der Friesenstraße aufgehalten, wo es zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr zu der Tat kam. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie fehlte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei erneuert in diesem ...

mehr