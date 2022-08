Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Küchenbrand

Au am Rhein (ots)

Ein Küchenbrand hatte am Mittwochmittag in der Neuburgweierer Straße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen fing gegen 12 Uhr ein mit Öl befüllter, unbeaufsichtigter Topf auf einem ausgeschalteten, aber noch heißen Herd Feuer. Durch einen Bewohner wurden weitere Familienangehörige und die Feuerwehr verständigt. Helfer der Feuerwehr Au am Rhein und Würmersheim waren vor Ort und mussten die über dem Herd befindliche Dunstabzugshaube ablöschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden an der Kücheneinrichtung, das Gebäude blieb jedoch verschont.

