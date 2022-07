Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw, Kind verletzt; PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es kurz nach 19 Uhr am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw auf der Neckarauer Straße in Höhe der Einmündung der Schulstraße. Die ersten Ermittlungen haben sich bestätigt, wonach der 11-Jährige die Neckarauer Straße bei Rotlicht überquerte. Die 21-Jährige Pkw-Führerin fuhr bei Grünlicht an und erfasste den 11-Jährigen frontal mit dem Pkw. Der 11-Jährige wurde auf den Pkw aufgeladen und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Durch den verständigten Rettungswagen wurde er schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Am Pkw der 21-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Infolge des Unfalls kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, sich mit dem Verkehrsdienst unter Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

