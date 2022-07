Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand eines Mehrfamilienhauses - Rettungskräfte im Einsatz - PM Nr.1

Mannheim (ots)

Gegen kurz vor 21.00 Uhr gingen beim Polizeinotruf mehrere Meldungen über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schwalbacher Straße in Mannheim ein. Vor Ort konnte der Sachverhalt zunächst so bestätigt werden. Ausgehend von dem betroffenen Mehrfamilienhaus kommt es derzeit zu einer starken Rauchentwicklung. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

