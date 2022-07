POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw, Kind verletzt; PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Bereits am 20.07., gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 23-jährige Radfahrerin die Voßstraße in Richtung Bismarckplatz. In Höhe der Klinik für Allgemeine Psychiatrie fuhr eine bislang nicht bekannte Fahrerin eines E-Scooters zwischen zwei geparkten Pkw vom dortigen Bürgersteig auf die Straße und kollidierte mit der vorbeifahrenden Radfahrerin. Die ...

