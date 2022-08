Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Schwere räuberische Erpressung, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Zu einer schweren räuberischen Erpressung soll es am späten Montagabend in der "Von-Bender-Straße" gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen zwei bislang unbekannte Täter einen 65-jährigen Mann mit einer Eisenstange sowie mit einer Pistole überfallen haben. Gegen 23:30 Uhr war der 65-Jährige auf dem Heimweg von einer örtlichen Lokalität, als ihn zwei jüngere Männer zunächst mit einer mitgeführten Eisenstange geschlagen und im Nachgang seinen Geldbeutel gefordert haben sollen. Nach der Übergabe eines kleineren Geldbetrags soll einer der Täter dem Opfer eine Schusswaffe an den Kopf gehalten und ihn zur Herausgabe von weiterem Bargeld gezwungen haben. Hierbei soll auch ein Schuss abfeuert worden sein. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um einen kleinen, schlanken Täter und einen kräftigen, zirka 180 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Nun sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Mögliche Hinweisgeber, die im Zusammenhang mit dem Vorfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder ein Knallgeräusch wahrgenommen haben, werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell