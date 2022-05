Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 84-Jähriger beim Parken gegen Auto gestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Nach einem Parkunfall in der Grazer Straße am Dienstagnachmittag (17.05.2022) sucht die Polizei nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeugs. Ein 84-jähriger Fahrer einer weißen Mercedes C-Klasse parkte gegen 17.00 Uhr auf Höhe der Grazer Straße am Straßenrand und touchierte dabei ein hinter ihm geparktes Fahrzeug. Er ging zunächst in ein Geschäft. Als er nach wenigen Minuten zurückkam, bemerkte er, dass das Fahrzeug weg war. Zu dem Auto ist lediglich bekannt, dass es sich um einen hellen Kleinwagen handeln soll. Zeugen, insbesondere der Besitzer des Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

