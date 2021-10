Polizei Bochum

POL-BO: Pedale geradegebogen, Geld gegeben: Vollbärtiger Autofahrer entfernt sich nach Unfall

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bochum-Grumme sucht die Polizei nach einem Autofahrer mit schwarzem Vollbart.

Bisher haben die Ermittlungen des Verkehrskommissariats noch nicht zur Identifizierung des gesuchten Autofahrers geführt. Nach aktuellem Stand wollte er am Freitag, 8. Oktober, gegen 12.35 Uhr vom Tankstellengelände am Castroper Hellweg aus in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 22-jährigen Radfahrerin aus Bochum, die auf dem Radweg in Richtung der nahegelegenen A-43-Anschlussstelle unterwegs war.

Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer stieg aus, erkundigte sich nach der Frau, bog die Pedale des Fahrrads gerade und gab ihr einen Geldschein. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Der Autofahrer trug einen schwarzen Vollbart, hatte dunkles, volles Haar und war laut Zeugenaussage "vernünftig" gekleidet. Er war mit einer schwarzen Limousine mit Bochumer Kennzeichen unterwegs.

Das Bochumer Verkehrskommissariat bittet den Autofahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

