Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 600 Gramm Kokain gefunden - 38-Jähriger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (18.05.2022) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ein Zeuge entdeckte Mitte Mai in einer für alle Hausbewohner zugänglichen Besenkammer ein Versteck mit rund 600 Gramm verkaufsfertigen Kokainplomben sowie eine Feinwaage. Er übergab das Rauschgift an die Polizei, die durch weitere Ermittlungen auf die Spur des 38-jährigen Tatverdächtigen kam. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung, die sich im selben Gebäude befindet, nahmen ihn die Beamten fest und beschlagnahmten mutmaßliches Dealergeld in Höhe von über Zehntausend Euro. Der 38 Jahre alte albanische Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags (19.05.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell