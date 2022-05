POL-S: Geldbeutel aus PKW gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (17.05.2022) ein 15-jähriges Mädchen in einem Freibad an der Straße Inselbad sexuell belästigt. Der Unbekannte und seine zwei Begleiter nahmen im Laufe des Tages mehrfach Kontakt zu der Jugendlichen und ihren Freundinnen auf, obwohl sie ihnen zu verstehen gaben, dass sie kein Interesse daran haben. Gegen 18.00 Uhr soll er in der Rutsche ...

