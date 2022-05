Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 11-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (17.05.2022) einen 60 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Stadtbahnhaltestelle Löwen-Markt ein 11 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt und bedrängt zu haben. Die 11-Jährige stieg gegen 16.15 Uhr aus der Stadtbahn aus und lief in Richtung Pforzheimer Straße, als sie von dem mutmaßlich alkoholisierten Mann angesprochen wurde. Er zog das Mädchen unvermittelt an sich heran und berührte es unsittlich. Nachdem die 11-Jährige sich von dem Mann losgerissen hatte, verständigte sie umgehend die Polizei, die den 60-Jährigen vorläufig festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

