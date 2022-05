POL-S: Betrüger geben sich über Messenger-Dienst als Tochter aus

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (18.05.2022) versucht, mehrere Autos an der Rosensteinstraße aufzubrechen. Anwohner hörten gegen 03.50 Uhr verdächtige Geräusche und beobachteten, wie sich offenbar mehrere Personen an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Als sie die Unbekannten ansprachen, flüchteten diese in Richtung Nordbahnhof. Ob die Täter etwas gestohlen haben, muss noch ...

