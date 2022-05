Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (18.05.2022) versucht, mehrere Autos an der Rosensteinstraße aufzubrechen. Anwohner hörten gegen 03.50 Uhr verdächtige Geräusche und beobachteten, wie sich offenbar mehrere Personen an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Als sie die Unbekannten ansprachen, flüchteten diese in Richtung Nordbahnhof. Ob die Täter etwas gestohlen haben, muss noch geklärt werden. Die Zeugen gaben an, dass es sich um zwei oder drei dunkel gekleidete Personen gehandelt hatte. Einer von ihnen soll etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein und einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

