Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag (17.05.2022) in der Grundstraße sucht die Polizei nach dem Verursacher. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 08.30 Uhr und 10.00 Uhr, mutmaßlich beim Vorbeifahren, den vor der Hausnummer 2 geparkten Mercedes und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Ersten Ermittlungen nach könnte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um ein größeres Auto, einen Sprinter oder LKW handeln. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Telefonnummer +4971189903800 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell