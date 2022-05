Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unterschiedliche Angaben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Im Bereich der Stresemannstraße/Am Kochenhof sind am Dienstagabend (18.05.2022)zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die 60 Jahre alte Smart-Fahrerin fuhr gegen 19.00 Uhr vom Kräherwald kommend die Straße Am Kochenhof entlang, wendete auf Höhe der Stresemannstraße und bremste offenbar im Bereich des Fußgängerüberwegs ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen ihrem Smart und dem Fiat eines 52-Jährigen, der aus der Stresemannstraße nach links in die Straße Am Kochenhof abbiegen wollte. Rettungskräfte versorgten die 60-Jährige und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ob der Bremsvorgang unfallursächlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

