Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom 09.05.22 auf den 10.05.22 ist es in Uetersen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Alsenstraße gekommen.

Zwischen 21:20 Uhr und 06:05 Uhr drangen unbekannte Täter vermutlich über ein Toilettenfenster in das Vereinsheim ein und durchsuchten dieses. Nach ersten Ermittlungen wurden zwei Schlüssel und ein sehr niedriger Geldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder verdächtige Personen sowie Fahrzeuge in der Tatortnähe gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell