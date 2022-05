Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg, Geschwister-Scholl-Straße

Polizei bittet um einen Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, dem 09.05.22, ist es in Bad Segeberg in der Geschwister-Scholl-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen überquerte ein achtjähriger Junge aus Bad Segeberg gegen 13:30 Uhr die Geschwister-Scholl-Straße in Höhe und Richtung Schlangenredder und wurde dabei von einem 5er-BMW erfasst, der die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Oldesloer Straße befuhr. Am Steuer des BMW saß ein 19-jähriger Rostocker.

Der Junge zog sich durch den Unfall eine leichte Kopfverletzung zu.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten ihre Beobachtungen unter 04551 - 8840 der Polizei Bad Segeberg mitzuteilen.

