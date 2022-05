POL-SE: Pinneberg - Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht vom 10.05.22 auf den 11.05.22 ist es in Norderstedt zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Rathausallee gekommen. Zwischen 19:00 Uhr und 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über das Dach in das Objekt ein, welches sich im unteren Bereich eines dortigen Gebäudekomplexes in Nähe der Ulzburger Straße befindet. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld in noch nicht bekannter ...

