POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf Fitnessstudio Parkplatz am Großhandelsring - Polizei sucht Unfallverursacher

Bersenbrück (ots) - An Donnerstagnachmittag war ein 86-Jähriger mit seinem Opel auf der Quakenbrücker Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Als er beabsichtigte nach links in die Straße "Am Buchenwald" einzubiegen missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 70-jährigen Pedelec Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der ...

mehr