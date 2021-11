Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei verletzte Beteiligte und beträchtlicher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der L 631 bei Heddesheim. Ein 35-jähriger Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann auf der L 631 von Viernheim in Richtung Heddesheim unterwegs. Als in einer Rechtskurve unmittelbar nach der Landesgrenze ein Reh die Fahrbahn überquerte, wich der 35-Jährige nach links aus und geriet hierdurch in den Gegenverkehr. Dabei stieg er mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Der Mercedes kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte am Fahrbahnrand gegen einen Baum, der daraufhin abknickte. Durch den Aufprall lösten die Airbags im Mercedes aus. Der Lkw-Fahrer versuchte nach dem Aufprall gegenzulenken, verlor hierdurch jedoch die Kontrolle über seinen Lastzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Acker zum Stehen.

Beide Fahrer erlitten Verletzungen und wurden nach Erstversorgung an der Unfallstelle in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.

Der Lastzug musste aus dem Acker gezogen werden, blieb jedoch fahrbereit und wurde durch einen Ersatzfahrer abgeholt. Der Mercedes des 59-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn der L 631 vorübergehend voll gesperrt werden. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Da der Unfallablauf noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

