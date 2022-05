Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung

Geilenkirchen-Grotenrath (ots)

Das Dach eines Unterstandes an einem Parkplatz an der Waldstraße wurde am 30. April (Samstag) durch unbekannte Täter angezündet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell