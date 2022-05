Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 120 vom 01.05.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Einbruchdiebstahl Baumarkt -

Am 01.05.2022, zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang auf das umzäunte Gelände eines Baumarktes auf der Straße "Große Riet". Hier brachen sie zunächst zwei Container auf. Anschließend versuchten sie in den Markt einzudringen, wobei sie den Alarm auslösten und flüchteten. Ob aus den Containern etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfälle

Heinsberg-Kirchhoven - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person -

Am Samstag, 30.04.2022 gegen 21.00 Uhr, wurde ein Fußgänger schwer verletzt, als er die Straße Zur Kornmühle überqueren wollte und von einem Pkw erfasst wurde. Ein 39-jähriger Kirchhovener befand sich auf dem Gehweg in Höhe der dortigen Kornmühle und wollte die Straße überqueren. Hierbei übersah er einen von links aus Richtung K5 kommenden Pkw. Der 58-jährige Fahrzeugführer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger verletzte sich beim Unfall am Fuß und musste einem Krankenhaus zugeführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell