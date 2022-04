Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Girls- and Boys Day bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Nach 2-jähriger Coronapause hat sich auch die Kreispolizeibehörde Heinsberg zum bundesweiten "Girls and Boys Day 2022" am vergangenen Donnerstag wieder mit einem Angebot beteiligen können und ließ 15 junge Menschen hinter die Kulissen schauen.

Der Ansturm auf einen der begehrten Teilnehmerplätze war wieder enorm, so dass bereits vor vielen Wochen der Anmeldeschluss eingeläutet werden musste.

Einstellungsberater Erik Dohmen führte die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren durch ein vielseitiges Programm. Aufmerksam hörten sie dabei zu, als ihnen nähergebracht wurde, wie wichtig Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und die körperliche Fitness als Voraussetzung für den Polizeiberuf sind. Danach demonstrierten die Diensthundeführer mit Polizeihund "Yukon", vor den staunenden Blicken der Jugendlichen, wie sie Drogen aufspüren, flüchtige Personen stellen und notfalls auch mal "zubeißen".

Anschließend besuchten sie das Polizeidienstgebäude in Heinsberg. Streifenwagen, Ausrüstung und ein Polizeimotorrad wurden erklärt und besichtigt. Den Teilnehmenden wurde eine Geschwindigkeitskontrollstelle vorgeführt. Hierbei konnten die Jugendlichen auch einmal selbst eine Geschwindigkeitsmessung mit dem Lasergerät durchführen.

Der Tag wurde mit einem Besuch in der Schießhalle abgerundet, wo sich die Teenager mit den umfangreichen Einsatzmitteln der Polizei beschäftigten. Hier wurde auch u.a. der sichere Umgang mit der Polizeipistole und der Maschinenpistole demonstriert. Dabei durfte auch einmal mit einer Trainingspistole "geschossen" werden, was gehörigen Respekt unter den Jugendlichen auslöste. Dass wilde Schießereien und Verfolgungsfahrten mit explodierenden Streifenwagen, wie sie in machen Fernsehserien zu sehen sind, zum Glück wenig mit der Realität zu tun haben, wurde ebenfalls verdeutlicht. So hatten am Ende des Tages nicht wenige schon einen konkreten Berufswunsch: "Später einmal Polizist*in werden!"

Derzeit läuft bereits die Bewerbungskampagne für das Jahr 2023 der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Zum 01.09.2023 werden dann wieder etwa 2600 junge Kommissar-Anwärter*innen den Einstieg in ihr spannendes Berufsleben bei der Polizei NRW finden. Damit bietet die Polizei NRW auch in den kommenden Jahren wieder eine lukrative Studienalternative. Das Duale Studium der Polizei dauert drei Jahre und gliedert sich in Theorie, Training und Praxis.

Die Bewerber/innen müssen im Einstellungsjahr die Fachhochschulreife oder das Abitur nachweisen. Haupt- und Realschüler*innen steht der Polizeiberuf ebenfalls offen, sofern sie das Fachabitur nachholen oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung vorweisen können. In diesem Rahmen wird ab dem Jahr 2022 eine neue Alternative unter dem Motto "Next Level" angeboten. Hier haben Schüler*innen mit Realschulabschluss die Möglichkeit in einem neuen Bildungsgang "FOS Polizei" an ausgewählten Berufskollegs das Fachabitur zu absolvieren und anschließend in das Duale Studium bei der Polizei NRW übernommen zu werden.

Zur "Polizeistunde" lädt der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Heinsberg regelmäßig ein. Dabei gibt es für alle Interessierten umfassende Informationen zu Bewerbungsvoraussetzungen, Online-Bewerbung, Auswahlverfahren, Bachelor-Studium der Polizei NRW sowie Berufsperspektiven als Polizeikommissar/in. Die Termine und weitere interessante Infos zum Berufseinstieg bei der Polizei sind unter "www.genau-mein-fall.de" zu finden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell