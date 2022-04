Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Lkw-Diebstahl

Wassenberg-Birgelen (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter öffneten am Donnerstag, 28. April, gegen 1.40 Uhr einen Pritschen-Lkw, der an der Straße Brucherfeld stand. Daraufhin schoben sie den vollbeladenen Lkw in eine Nebenstraße. Dort gelang es ihnen jedoch offenbar nicht, das Fahrzeug zu starten, woraufhin sie es samt Ladung zurückließen. Es liegen Videoaufzeichnungen der Tat vor. Diese zeigen zwei dunkel gekleidete Männer. Einer von ihnen war etwa 45 bis 55 Jahre alt, trug eine dunkle Schirmmütze und hatte auf Brusthöhe zwei Reflektoren an der Kleidung. Der andere Täter war etwa 35 bis 45 Jahre alt und trug eine dunkle Jacke mit dem Schriftzug "BOLD" auf dem Rücken. Weitere Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell