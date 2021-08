Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K5904, Bubsheim) Mit Auto gegen Baum geprallt

K5904, Bubsheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 79-Jähriger am Sonntag gegen 11.15 Uhr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Autofahrer war mit seinem VW auf der K5904 in Richtung Ortseingang Wehingen unterwegs und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem VW gegen einen Baum, dieser überschlug sich und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 79-Jährige wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

