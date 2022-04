Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220626 - 0463 Bundesautobahn 66: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 26. April 2022, gegen 05.15 Uhr, war der Fahrer eines BMW mit seinem Fahrzeug auf der BAB 66 unterwegs in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße kam es zu einem technischen Defekt am Motor des Fahrzeuges, wodurch auch die Tankleitung beschädigt wurde. So ergoss sich der Dieseltreibstoff nicht nur über den heißen Motor, sondern auch über die Fahrstreifen der Autobahn. Nach kurzer Zeit geriet der Treibstoff in Brand und entzündete das Fahrzeug. Auch der auf den Fahrbahnen befindliche Treibstoff entzündete sich. Dem Fahrer war es noch gelungen, sein Auto anzuhalten und auszusteigen. Er wurde nicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei standen das Fahrzeug und die Autobahn in Flammen. Daraufhin wurde eine Vollsperrung eingerichtet und die Feuerwehr konnte mit den Löscharbeiten beginnen. Das Löschen des Brandes, dass Bergen des Fahrzeuges und die Reinigung der Fahrbahnen dauerte bis gegen 08.30 Uhr. Erst dann konnte die Sperrung, durch die ein kilometerlanger Stau im Berufsverkehr entstand, aufgehoben werden.

