POL-S: Mit Gewalt gedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (17.05.2022) eine Getränkedose aus einem Geschäft am Rotebühlplatz gestohlen und anschließend einen Ladendetektiv bedroht. Der Täter betrat gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum und entnahm insgesamt drei alkoholische Getränke aus der Warenauslage, wovon er lediglich zwei bezahlte. Nachdem er den Kassenbereich passierte, forderte ihn der 45 Jahre alten Ladendetektiv auf auch das dritte Getränk zu bezahlen. Daraufhin baute sich der Mann vor ihm auf, drohte ihm Gewalt an und flüchtete anschließend in Richtung der Haltestelle Stadtmitte. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 45 Jahre alten und zirka 170 Zentimeter großen Mann mit kurzen blonden Haaren. Er trug einen grauen Pullover mit einer braunen Lederjacke, eine blaue Jeans und führte eine Lidl-Tüte mit sich. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

