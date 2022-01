Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit Personenschaden an Fahrbahn-Querungsstelle

Gerolstein (ots)

Am Dienstagvormittag, 04.01.2022, ereignete sich in Gerolstein ein Verkehrsunfall bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde, als sie die Fahrbahn überquerte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 09.30h an der ampelgeregelten Überquerungsstelle in Gerolstein an der Einmündung Brunnenstraße und Raderstraße. Eine 65 Jahre alte Frau wurde bei dem Überschreiten der Fahrbahn der Brunnenstraße von einem Bus des Schienenersatzverkehrs erfasst. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer, wohl aber nicht lebendbedrohlich, verletzt und wurde von dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. Die Polizeiwache Gerolstein wurde bei der Unfallaufnahme von Kräften der Zentralen Verkehrsdienste aus Wittlich unterstützt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06591-95260 bei der Polizeiwache Gerolstein.

