Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (18.05.2022) einen 56 Jahre alten Ladendieb vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Lebensmittel aus einem Discountmarkt an der Blumenstraße gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten des Ladendetektivs gewehrt zu haben. Der 56-Jährige betrat gegen 21.15 Uhr den Markt und packte Lebensmittel im Wert von rund zehn Euro in seinen Rollkoffer. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, sprach ihn ein 63 Jahre alter Ladendetektiv an, welchen der 56-Jährige daraufhin unvermittelt zu Boden stieß. Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters gelang es schließlich, den Tatverdächtigen festzuhalten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 56-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

