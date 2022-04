Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel-Abdeckung auf der Motorhaube

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagnachmittag in Hochspeyer in der Hauptstraße (B48) einen Unfall verursacht, ist aber danach einfach abgehauen. Die Halterin eines Opel Astra meldete am Abend der Polizei, dass an ihrem Pkw der Außenspiegel demoliert wurde.

Demnach hatte die Frau den Opel gegen 13 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 136 abgestellt und war zur Arbeit gegangen. Als sie gegen 18.30 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, lag die äußere Abdeckung des Außenspiegels auf der Motorhaube, der Spiegel selbst war kaputt.

Ob der Verursacher die Abdeckung auf die Motorhaube legte oder möglicherweise ein Zeuge, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizeiinspektion 1 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell