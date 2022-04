Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dank Zeuge Unfallflucht geklärt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Montag den Verantwortlichen einer Unfallflucht ermittelt. Der Mann hatte gegen 9.30 Uhr in der Zeppelinstraße beobachtet, wie ein Autofahrer einen geparkten Toyota Yaris rammte und beschädigte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und meldete es der Polizei.

Die Beamten ermittelten den Halter des Verursacherfahrzeugs und statteten dem Mann wenig später zu Hause einen Besuch ab. An seinem Pkw wurde der "passende" Schaden gefunden. Und nicht nur das: Es sah so aus, als seien die Beschädigungen am Hyundai "provisorisch" mit Farbe übersprüht worden; der Lack war noch nicht ganz getrocknet und klebte noch leicht.

Auf den Unfall in der Zeppelinstraße angesprochen, räumte der Mann ein, dass er mit seinem Auto dort unterwegs war. Er habe auch etwas "rappeln" gehört, habe das Geräusch aber für das Klappern seines Schlüssels gehalten.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers vorläufig entzogen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

