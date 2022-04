POL-PPWP: Wer hat den Opel Mokka zerkratzt?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Streit unter zwei Männern hat am Montagabend in Enkenbach-Alsenborn einen Polizeieinsatz ausgelöst. Einer der Beteiligten sowie dessen Freundin legten sich auch mit den eingesetzten Polizeibeamten an und verhielten sich sehr aggressiv. Beide waren stark alkoholisiert. Der Mann wurde letztlich in Gewahrsam genommen. Ausgangspunkt war eine Streiterei in der ...

mehr