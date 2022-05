Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (19.05.2022) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere geparkte Fahrzeuge im Bereich der Etzelstraße beschädigt zu haben.

Ein Zeuge alarmierte gegen 03.30 Uhr die Polizei, nachdem er einen Mann beobachtet hatte, der mehrere Scheiben eines Autos eingeworfen habe. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 05.00 Uhr meldete eine Anruferin über Notruf, dass der Mann zurückgekehrt sei und offenbar zwei weitere Autos beschädigte. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen kurze Zeit später in der Alexanderstraße fest. Da der Verdacht bestand, dass sich der junge Mann in einem Ausnahmezustand befunden hatte, gaben ihn die Polizeibeamten in die Obhut von Medizinern. Die Ermittlungen, unter anderem zur Schadenshöhe, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell