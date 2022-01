Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach mehreren Verkehrsunfallfluchten in Parkhäusern der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Dienstag, 11.01.2022

Der 50-jährige geschädigte Wiesbadener teilte der Polizei mit, dass er am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr seinen 3er BMW in dem Parkhaus Kronberger Hof abstellte. Als er gegen 11 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass beide Türen auf der die Fahrerseite beschädigt waren. Diese Beschädigungen wurden vermutlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht.

Bereits am 06.01.2022 kam es im dem am Parkhaus neben dem Kino, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 18-Jährige stellte ihren Mercedes Benz gegen 19:20 Uhr im o.g. Parkhaus ab. Als sie nach der Kinoverstellung gegen 22:09 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie die frischen Beschädigungen am rechten Heckbereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/ 65-4110 oder per E-Mail: pimainz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

