Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Stadtgebiet, mehrere Geldbörsendiebstähle in Mainzer Geschäften

Mainz (ots)

Montag, 10.01.2022

Am Montag kam es innerhalb Mainz zu mehreren Taschendiebstählen.

In Mainz-Mombach wurde einer 50-Jährigen Mainzerin am Mittag in einem Supermarkt die Geldbörse aus der umhängenden Handtasche entwendet. Die Die 50-Jährige bezahlte noch an der Kasse ihre Ware. Als sie bemerkte, dass sie vergessen hatte den Leergut-Bon abzugeben, begab sie sich erneut zur Kasse, um diesen einzulösen. Als sie das Rückgeld zurück in die Geldbörse stecken wollte, fiel ihr auf, dass sich diese nicht mehr in ihrer Handtasche befand.

In einem Geschäft der Boppstraße, bemerkte eine 57-jährige Mainzerin, dass ihre Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen wurde. Ob die Geldbörse vor oder in dem Geschäft entwendet wurde, konnte sie nicht mitteilen. Gegen Abend meldete sich die 57-Jährige nochmals bei der Mainzer Polizei und teilte mit, dass ihre Geldbörse durch einen unbekannten Finder an ihrer Wohnanschrift abgegeben wurde. Es fehlte lediglich das Bargeld sowie ein Gutschein.

Schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

