Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in Otterberg

Otterberg (ots)

Ein 49-jähriger Mann aus Kaiserslautern stellte am Montagmittag zwischen 14 Uhr und 14:15 Uhr in Otterberg in der Gewerbestraße seinen schwarzen Opel Astra auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes ab. Als er zurückkam, stellte er frische Kratzer am hinteren Stoßfänger seines PKW fest. Die Polizeibeamten entdeckten zudem noch blaue Lackanhaftungen. Die Polizei bitte um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cst

