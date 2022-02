Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streithähne schlagen sich auf der Straße

Kaiserslautern (ots)

Verkehrsteilnehmer teilten am Montagmorgen der Polizei mit, dass sich zwei Männer am Opelkreisel auf der Straße schlagen. Die Polizei traf einen 38-Jährigen und seinen 47-jährigen Kontrahenten auf einem Tankstellengelände an. Der Schlägerei mitten auf der Straße ging ein beiderseitiges Fehlverhalten auf der Autobahn voraus. Der 47-jährige Mann zeigte danach dem 38-Jährigen den Mittelfinger. Als beide am Opelkreisel in Kaiserslautern an einer Ampel anhielten, stritten sich die Männer zunächst verbal. Als die Unstimmigkeiten auch verbal nicht gelöst werden konnte, schlugen sich die Männer auf der Straße. Beide Personen verletzten sich.|cst

