Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger ertappt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

In Enkenbach-Alsenborn wurde am Montagmittag ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der Filialleiter eines Lebensmitteldiscounters beobachtete den 47-Jährigen aus Ludwigshafen wie er Waren im Wert von 55 Euro entwenden wollte. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Beschuldigten zudem eine sogenannte Diebesschürze fest. Daher wurde auch sein Fahrzeug durchsucht. Im Fahrzeug entdeckten die Polizeibeamten weiteres Diebesgut im Wert von 900 Euro. Ermittlungen ergaben Hinweise auf weitere Diebstähle des 47-Jährigen in Baden-Württemberg und im Saarland. |cst

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell