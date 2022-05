Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polch, Rudolf-Diesel-Straße (ots)

Wie der Polizei Mayen durch eine nachträgliche Anzeige erst gestern bekannt wurde, kam es am 10.05.2022, in der Zeit von ca. 07:30 Uhr bis 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Polch. Ein Lkw oder Lieferwagen befuhr die Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung August-Horch-Straße. In Höhe des Anwesens der Hausnummer 16, touchierte der Unfallverursacher einen parkenden, blauen, Pkw, Ford - Fusion und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, in Höhe von ca. 1000.- EUR, zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

