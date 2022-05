Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Bettelbetrüger

Kempenich (ots)

Am 07.05.2022 kam es gegen Nachmittag auf dem Parkplatz des Edeka Einkaufsmarktes in Kempenich zum Auftreten von bettelnden Betrügern. Die offenkundig nicht taubstummen Beschuldigten, versuchten mittels mitgeführtem Klemmbrett und Sammellisten Spendengelder für behinderte Menschen zu erlangen. Nachweislich mehrere Eintragungen / Unterschriften waren Sie damit bereits erfolgreich. Da Passanten auf das betrügerische Vorgehen aufmerksam wurden, entfernte sich der zunächst alleine agierende Täter fußläufig in Richtung eines bereitgestellten Fahrzeugs. Hier stieg er hinzu und die Täter entfernten sich mit hoher Geschwindigkeit über die L 83 in Richtung Weibern. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem mitgeführten Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Adenau unter 02691/9250 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell