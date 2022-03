Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgänger - Polizei Dortmund schließt Kapitaldelikt nicht aus

Dortmund (ots)

Der Zusammenstoß eines PKW Fiat mit einem Fußgänger, die Flucht des Fahrers aber vor allen Dingen das Geschehen vor dem Aufprall beschäftigt derzeit die Dortmunder Polizei. Am 19.03.2022 waren der PKW Fiat und ein 38-jähriger Dortmunder auf der Lagerhausstraße in Dortmund zusammengestoßen, dabei verletzte sich der Fußgänger.

Nach Zeugenangaben erfasste der Fiat den Fußgänger und flüchtete vom Unfallort über die Lagerhausstraße in westlicher Richtung. Der augenscheinlich schwer verletzte Fußgänger zog sich hingegen nach Zeugenangaben in ein Mehrfamilienhaus zurück. Wie sich später herausstellte, wohnt er in der Nähe des Unfallortes. Einsatzkräfte der Polizei trafen den 38-Jährigen in dessen Wohnung an und veranlassten den RTW-Transport in ein Krankenhaus.

Mehrere befragte Zeugen bestätigten, dass sich der flüchtige Autofahrer und der verletzte Fußgänger kurz vor dem Zusammenstoß heftig und lautstark auf der Straße stritten. Der 38-Jährige soll im Zuge dieser Auseinandersetzung gegen den Fiat getreten haben. Daraufhin, so mehrere übereinstimmende Zeugenaussagen, soll der PKW-Fahrer mehrfach gedriftet haben und mit geschätzten 30 - 40 km/h auf den Fußgänger zugefahren sein.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Fahrzeugführer dauern an. Es wird überprüft, ob strafrechtlich von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort oder sogar bei absichtlichem Geschehen von einem versuchten Tötungsdelikt auszugehen ist.

