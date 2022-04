Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Kellerbrand; Unfälle mit leicht verletzten Personen; Unfallfluchten mit Zeugenaufrufen

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee-Bookholzberg: Kellerbrand

Am 15.04.2022, gegen 23:15 Uhr, kam es zum Brand in einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Fliederstraße in Bookholzberg. Die Feuerwehr Bookholzberg musste zum Brandbekämpfung ausrücken. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein elektrisches Ladegerät in Brand. Der Kellerraum wurde stark verrußt und einige Gegenstände des Inventars beschädigt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfälle:

Ganderkesee: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 15.04.2022,gegen 14:50 Uhr, kam es in der Goethestraße in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7jähriges Kind aus Ganderkesee leicht verletzt wurde. Ein 56-Jähriger Ganderkeseeer fuhr mit einem Pkw rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Dabei übersah der Mann die 7-Jährige, die mit einem Fahrrad unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 7-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Hatten-Hatterwüsting: 79-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Am 15.04.2022, gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Dorfstraße in Hatterwüsting zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79jährige Radfahrerin aus Hatten verletzt wurde. Ein 20jähriger Mann aus Hatten fuhr mit einem Traktor aus einer Hofeinfahrt kommend in die Dorfstraße ein und übersah die 79-Jährige, die mit ihrem E-Bike auf der Dorfstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hude: Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Am 15.04.2022, gegen 04:00 Uhr, kam es auf der Hurreler Straße in Hude zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer war auf der Hurreler Straße in Richtung Hude unterwegs. Nach Zeugenangaben verlor der unbekannte Fahrzeugführer beim Abbiegen in die Burgstraße die Kontrolle über seinen Pkw. Er kollidierte mit einem Hinweispfosten und durchfuhr einen Graben. Anschließend habe der Unbekannte seinen Pkw auf einer angrenzenden Wiese gewendet und habe seine Fahrt auf der Hurreler Straße fortgesetzt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Hude unter Tel.: 04408-809030 in Verbindung zu setzen.

Hude: Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Am 15.04.2022, zwischen 10:00 und 11:30 Uhr, wurde im Hochmoorweg in Hude ein geparkter Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Nach Zeugenangaben soll ein heller Kastenwagen den Unfall im Vorbeifahren verursacht haben. Es entstand ca. 1000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Hude unter Tel.: 04408-809030 in Verbindung zu setzen.

