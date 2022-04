Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Elsfleth: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am 14.04.2022, gegen 19:00 Uhr, kam es in Elsfleth, Kreuzungsbereich der B 212/Eckflether Hellmer, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 19-jähriger PKW-Führer aus Ganderkesee befuhr mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen (20, 23 Jahre) die B 212 aus Richtung Huntebrück kommend in Fahrtrichtung Elsfleth. In Höhe der Unfallstelle bog der 19-Jährige nach links in den Eckflether Hellmer ab. Hierbei übersah er den PKW einer 36-jährigen Bernerin, die mit ihrem 13-jährigen Sohn die Bundesstraße in südliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, die durch den Anstoß in den Seitenraum geschleudert wurden. Der 19-jährige Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Mitinsasse wurde schwer verletzt und musste durch Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr aus den Fahrzeug geborgen werden, der andere Mitinsasse wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des anderen Unfallfahrzeuges wurde leicht verletzt, der 13-Jährige jedoch schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die Verletzten wurden in die umliegenden Kliniken eingeliefert. Keine Lebensgefahr.

An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden von ca. 32000,- EUR.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Unfallstelle voll gesperrt (bis 23:15 Uhr). Eine Umleitung wurde mit Unterstützung der Straßenmeisterei Brake eingerichtet.

