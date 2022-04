Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall in Stadland

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen hat am Donnerstag, 14. April 2022, eine junge Frau in Stadland erlitten, die gegen 10:00 Uhr mit einem Pkw von der Straße abgekommen ist.

Die 20-Jährige aus Itzehoe befuhr mit einem Mercedes den Mittenfelder Weg von Rodenkirchen in Richtung Hartwardenwurp. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Mercedes überschlug. Die 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 15.000 Euro beziffert wurde.

