Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Urkundenfälschung auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Bei der Kontrolle eines Pkws auf dem Parkplatz Delmetal stellten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Donnerstag, 14. April 2022, gegen 10:30 Uhr, eine Urkundenfälschung fest.

Sie waren auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und wurden auf einen Mercedes aufmerksam, der in einem schlechten Allgemeinzustand zu sein schien. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz wiesen die aufgebrachte Plakette auf dem Kennzeichen, der Stempel der Prüforganisation in der Zulassungsbescheinigung und die ausgehändigte Prüfbescheinigung Fälschungsmerkmale auf. Der 49-jährige Fahrer und Halter des Pkws wollte damit offenbar die Durchführung einer Hauptuntersuchung vortäuschen, die tatsächlich nicht stattgefunden hat.

Die Beamten beschlagnahmten die Dokumente und Kennzeichen und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Er verständigte noch im Beisein der Beamten ein Abschleppunternehmen.

