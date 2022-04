Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Imbisswagens in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, 13. April 2022, 17:20 Uhr, ein auf einem Parkplatz in der Straße 'Zwischenbrücken' abgestellter Imbisswagen in Vollbrand.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Wildeshausen rückte mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften aus. Trotz des schnellen Eingreifens brannte der Imbisswagen vollständig aus. Zusätzlich entstanden Schäden an dem Wintergarten einer angrenzenden Gaststätte. Der Gesamtschaden wurde auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache begannen im Anschluss. Auch eine Brandstiftung kann nach bisherigem Stand nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell