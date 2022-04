Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 14. April 2022, in der Zeit von circa 17:00 Uhr bis 17:50 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet Wildeshausen im Kreuzungsbereich der Breslauer Straße / Nordring ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer aus Winsen/Luhe kollidierte mit seinem blauen Suzuki Swift beim vermutlich Linksabbiegen vom Nordring in die Breslauer Straße zunächst mit einem Leitpfosten und im weiteren Verlauf mit einem Verkehrsschild. Bei dem Zusammenstoß wurde der Suzuki an der Fahrzeugfront so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Der unbekannte Fahrzeugführer ließ das Fahrzeug an der Unfallörtlichkeit stehen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Leitpfosten und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden.

Der Gesamtschaden wird auf 3300,- Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

