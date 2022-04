Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Versuchter Einbruch in Geschäft - Zeugenaufruf; Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Nordenham: Versuchter Einbruch in Geschäft

In der Zeit von Mittwoch, 13.04.2022, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 14.04.2022, 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in Nordenham in einen Beautysalon an der Atenser Allee einzubrechen. Es wurde mittels unbekanntem Hebelwerkzeug versucht, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt stand und es wurde ein Sachschaden von ca. 150 Euro verursacht. Zeugen, die zum Tatzeitraum etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

Jaderberg: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 14.04.2022, um 18:35 Uhr, befuhr die 22-jährige Führerin eines Kraftrades aus Wiefelstede, in Jaderberg die Tiergartenstraße in Richtung Rastederberg. Sie beabsichtigte, an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeizufahren. Aus ungeklärter Ursache touchierte sie diesen Pkw und verlor die Kontrolle über ihr Kraftrad. Sie kam zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Ein vorsorglich gerufener Rettungswagen brachte die 22-jährige nach Varel ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen wurde jeweils leichter Sachschaden verursacht.

