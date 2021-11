Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Tötungsdelikt in Mössingen - Tatverdächtiger in Haft Nachtrag zur den Pressemeldungen vom 22.11.2021/11.45 Uhr und 16.05 Uhr

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Mössingen (TÜ):

Der 19-Jährige, der im Verdacht steht, am Sonntagabend in Mössingen seinen 37-jährigen Schwager getötet zu haben und sich am Montag der Polizei gestellt hat, wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte den bereits im Vorfeld erlassenen Haftbefehl in Vollzug.

Der Heranwachsende, der derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell